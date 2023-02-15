Функціонер працював на посаді з 1994 по 2018 роки, а в період з 2016-го по 2018-ий його компанія DASNIL 95 отримала від Барселони 1,4 млн євро, повідомляє Marca.

Колишній президент Барселони платив журналістам із клубної скарбниці гроші за критику Лапорти, – джерело

Згідно з інформацією SER Catalunya Qué t'hi jugues, Барселона заплатила 532 728 євро в 2016 році, 541 752 євро в 2017 році і 318 200 євро у 2018 році. Негрейра з сином вже дали свідчення у прокуратурі. Колишній функціонер запевнив, що Барселона ніколи не отримувала сприятливого ставлення, а виплати були проведені за консультації щодо спілкування з арбітрами та поведінки гравців на полі.

Барселона на своєму офіційному сайті прокоментувала інформацію. "Блаугранас" визнали, що користувались послугами технічного консультанта, який надавав технічні звіти про іспанських гравців з нижчих дивізіонів. "Співпраця розширилась до технічних звітів щодо роботи суддів, аби доповнити інформацію для тренерів першої та резервної команд. ФК Барселона шкодує, що ця інформація з'явилася саме в найкращий спортивний момент поточного сезону.

ФК Барселона вживатиме юридичних заходів проти будь-кого, хто псує імідж клубу можливими інсинуаціями, які суперечать репутації суб'єкта через цю інформацію", – йдеться у заяві.

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