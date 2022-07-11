Вінгер Лідса Рафінья близький до того, аби продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Барселона таки зробила Лідсу пропозицію щодо Рафіньї, від якої англійський клуб не зміг відмовитися. Каталонці заплатять 72 млн євро, стверджує Фабріціо Романо.

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Інформацію підтверджують кілька інших авторитетних джерел. Зокрема, ТheАthletic. Під час переговорів узгоджені всі деталі. Найближчим часом клуби повинні закрити формальності. Пропозиція Барселони виявилася навіть щедрішою, ніж у Челсі (70 млн євро), який також претендував на бразильця.

Таким чином Лідсу вдалося продати лідера команди на своїх умовах. "Павичам" не завадила навіть впертість Рафіньї, який хотів виключно в Барселону. Футболіст навіть не поїхав з Лідсом у передсезонне турне, чекаючи завершення трансферу.

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