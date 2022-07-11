Вингер Лидса Рафинья близок к тому, чтобы продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Барселона таки сделала Лидсу предложение по Рафиньи, от которого английский клуб не смог отказаться. Каталонцы заплатят 72 млн евро, утверждает Фабрицио Романо.

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Информацию подтверждают несколько других авторитетных источников. В частности, ТheАthletic. В ходе переговоров согласованы все детали. В ближайшее время клубы должны закрыть формальности. Предложение Барселоны оказалось даже более щедрым, чем у Челси (70 млн евро), который также претендовал на бразильца.

Таким образом, Лидсу удалось продать лидера команды на своих условиях. "Павлинам" не помешало даже упрямство Рафиньи, который хотел исключительно в Барселону. Футболист даже не поехал с Лидсом в предсезонное турне в ожидании завершения трансфера.

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