Барселона відреагувала на інформацію про бажання Мессі покинути клуб

Керівництво "синьо-гранатових" не панікує через чутки про можливість втрати свого багаторічного лідера.

Як відомо, контракт Ліонеля Мессі з Барселоною завершується влітку наступного року. Втім, у ЗМІ з'явилися чутки, що 33-річний аргентинець начебто хоче покинути клуб вже цього літа.

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Віце-чемпіон Іспанії 2019/20 не підтвердив цю інформацію. Жоден з керівників Барселони не отримував повідомлення від Мессі про бажання нападника змінити клуб, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на власні джерела.

Також видання спробувало зв'язатися з представниками самого Мессі, проте оточення аргентинця теж не коментує дану ситуацію.

У сезоні 2019/20 Мессі провів 44 матчі у всіх турнірах, відзначившись 31 голом та 26 асистами, проте це не допомогло Барселоні виграти бодай один трофей.

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