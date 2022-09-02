Барселона відпустила за літо 19 футболістів – вражаючий масштаб революції
Каталонський клуб суттєво перебудував команду протягом цього трансферного вікна.
Жоан Лапорта та Хаві влітку запустили революцію в Барселоні. Каталонці підписали 8 нових футболістів: Лєвандовскі, Кунде, Рафінья, Кессьє, Крістенсен, Алонсо, Бельєрін, Торре. А також перепідписали контракти з Дембеле та Серхі Роберто.
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Щоб оновити команду, Барсі натомість довелося відпустити 19 гравців:
Філіппе Коутінью – Астон Вілла (20 млн євро)
П'єр-Емерік Обамеянг – Челсі (12 млн євро)
Ферран Жутгла – Брюгге (5 млн євро)
Оскар Мінгеса – Сельта (3 млн євро)
Францішку Трінкау – Спортінг (оренда)
Сержиньйо Дест – Мілан (оренда)
Ніко Гонсалес – Валенсія (оренда)
Самюель Умтіті – Лечче (оренда)
Клеман Лангле – Тоттенхем (оренда)
Ез Абде – Осасуна (оренда)
Алекс Кольядо – Ельче (оренда)
Мартін Брейтвейт – Еспаньйол (вільний агент)
Нето – Борнмут (вільний агент)
Мусса Ваге – Горіца (вільний агент)
Рей Манай – Уотфорд (вільний агент)
Рікі Пуч – Лос-Анджелес Гелаксі (вільний агент)
Дані Алвес – Пумас (вільний агент)
Люк де Йонг – Севілья (повернення з оренди)
Адама Траоре – Вулверхемптон (повернення з оренди)