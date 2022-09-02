Жоан Лапорта та Хаві влітку запустили революцію в Барселоні. Каталонці підписали 8 нових футболістів: Лєвандовскі, Кунде, Рафінья, Кессьє, Крістенсен, Алонсо, Бельєрін, Торре. А також перепідписали контракти з Дембеле та Серхі Роберто.

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Щоб оновити команду, Барсі натомість довелося відпустити 19 гравців:

Філіппе Коутінью – Астон Вілла (20 млн євро)

П'єр-Емерік Обамеянг – Челсі (12 млн євро)

Ферран Жутгла – Брюгге (5 млн євро)

Оскар Мінгеса – Сельта (3 млн євро)

Францішку Трінкау – Спортінг (оренда)

Сержиньйо Дест – Мілан (оренда)

Ніко Гонсалес – Валенсія (оренда)

Самюель Умтіті – Лечче (оренда)

Клеман Лангле – Тоттенхем (оренда)

Ез Абде – Осасуна (оренда)

Алекс Кольядо – Ельче (оренда)

Мартін Брейтвейт – Еспаньйол (вільний агент)

Нето – Борнмут (вільний агент)

Мусса Ваге – Горіца (вільний агент)

Рей Манай – Уотфорд (вільний агент)

Рікі Пуч – Лос-Анджелес Гелаксі (вільний агент)

Дані Алвес – Пумас (вільний агент)

Люк де Йонг – Севілья (повернення з оренди)

Адама Траоре – Вулверхемптон (повернення з оренди)