Барселона отпустила за лето 19 футболистов – поразительный масштаб революции
Каталонский клуб существенно перестроил команду в течение этого трансферного окна.
Жоан Лапорт и Хави летом запустили революцию в Барселоне. Каталонцы подписали 8 новых футболистов: Левандовски, Кунде, Рафинья, Кессье, Кристенсен, Алонсо, Бельерин, Торре. А также были подписаны контракты с Дембеле и Серхи Роберто.
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Чтобы обновить команду, Барси пришлось отпустить 19 игроков:
Филиппе Коутиньо – Астон Вилла (20 млн евро)
Пьер-Эмерик Обамеянг – Челси (12 млн евро)
Ферран Жутгла – Брюгге (5 млн евро)
Оскар Мингеса – Сельта (3 млн евро)
Францишку Тринкау – Спортинг (аренда)
Сержиньо Дест – Милан (аренда)
Нико Гонсалес – Валенсия (аренда)
Самюэль Умтити – Лечче (аренда)
Клеман Лангле – Тоттенхэм (аренда)
Эз Абде – Осасуна (аренда)
Алекс Кольядо – Эльче (аренда)
Мартин Брейтвейт – Эспаньол (свободный агент)
Нето – Борнмут (свободный агент)
Мусса Ваге – Горица (свободный агент)
Рей Манай – Уотфорд (свободный агент)
Рики Пуч – Лос-Анджелес Гэлакси (свободный агент)
Данные Алвес – Пумас (свободный агент)
Люк де Йонг – Севилья (возврат из аренды)
Адама Траоре – Вулверхэмптон (возврат из аренды)