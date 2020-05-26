Барселона возобновила интерес к Фекиру, – MD

Полузащитник севильского Бетиса Набиль Фекир вернулся на радары испанской Барселоны.

"Блаугранас" изучают возможность трансфера чемпиона мира, сообщает Mundo Deportivo.

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Пока Фекир не входит в шорт-лист Барсы, но может вскоре там оказаться. В столице Каталонии поражены тем, как 26-летний француз освоился в Испании. Сам хавбек якобы с энтузиазмом отреагировал на потенциальный переезд в лагерь каталонцев. Бетис не будет оказывать препятствий трансферу, если "зелено-белым" предложат не менее 50 млн евро.

В нынешнем сезоне Набиль Фекир провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.

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