Барселона відмовилася продавати Ракітіча в Ювентус

Хорватський півзахисник має непогані шанси залишитися на Камп Ноу цього літа.

Барселона відмовилася продавати Івана Ракітіча в Ювентус, інформує Marca.

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Чемпіони Італії провели пееговори з каталонцями цього тижня, однак керівництво "блаугранас" відразу дало зрозуміти, що не продасть віце-чемпіона світу. Барселону не влаштував і варіант обміну Ракітіча на Емре Джана. Хорват також не поспішає змінювати команду, тому не стане тиснути на Барселону після невдалих переговорів з туринцями.

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У минулому сезоні 31-річний хавбек провів 54 матчі в усіх турнірах, відзначившись 5 голами та 10 асистами.