Барселона отказалась продавать Ракитича в Ювентус

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Лига Европы, квалификация: Астана Григорчука разгромила БАТЭ и близка к выходу в группу
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"Знав, що це потішить моїх друзів у Києві". Він співав у Москві пісню про Динамо і тікав від ЧорнобиляИнтервью — 12:00 731
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Реал гарантировал Лунину место в команде с сезона-2020/21, а сейчас ищет временного дублера КуртуаИспания — 10:56 681
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Эспаньол – Заря: анонс матча квалификации Лиги ЕвропыЛига Европы — 08:00 614
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