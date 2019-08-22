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Барселона отказалась продавать Ракитича в Ювентус

19:30 60 Читати українською
Барселона отказалась продавать Ракитича в Ювентус
Иван Ракитич / Reuters

Хорватский полузащитник имеет неплохие шансы остаться на Камп Ноу этим летом.

Барселона отказалась продавать Ивана Ракитича в Ювентус, информирует Marca.

Месси полностью восстановился от травмы и тренировался в общей группе Барселоны

Чемпионы Италии провели пееговоры с каталонцами на этой неделе, однако руководство "блаугранас" сразу дало понять, что не продаст вице-чемпиона мира. Барселону не устроил и вариант обмена Ракитича на Эмре Джана. Хорват также не спешит менять команду, поэтому не станет давить на Барселону после неудачных переговоров с туринцами.

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В прошлом сезоне 31-летний хавбек провел 54 матча во всех турнирах, отметившись 5 голами и 10 ассистами.

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Ювентус Ювентус Италия Иван Ракитич Иван Ракитич Барселона Барселона Испания Трансферы Барселоны
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