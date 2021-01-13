Куман очікує у Барселоні на трьох вільних агентів
Наставник Барси вимагає у керівництва клубу трохи відійти від тотальної економії.
Барселона влітку має намір підсилитись трьома топ-гравцями: Еріком Гарсією (захисник, Манчестер Сіті), Джорджініо Вейналдумом (хавбек, Ліверпуль), а також форвардом Ліона Мемфісом Депаєм, повідомляє Mundo Deportivo.
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Усі троє повинні приєднатись до "блаугрнас" на правах вільних агентів, позаяк їхні контракти завершуються. Тренер Барселони Рональд Куман задоволений такими підписанням, але нідерландський фахівець просить босів клубу підписати Гарсію вже під час зимовго трансферного вікна.
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