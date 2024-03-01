Баварія взимку відчайдушно намагалася підсилити центр захисту. Фаворитом Томаса Тухеля був Рональд Араухо. Тренер особисто телефонував центрбеку, щоб схилити того до трансферу.

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Мюнхенці через агентів зробили Барселоні дві пропозиції, повідомляє Mundo Deportivo. Баварія готова була заплатити 70 мільйонів євро відразу та ще 20 млн обіцяла бонусами. Після першої відмови німецький клуб покращив пропозицію – 80 млн євро плюс 10 млн бонусів.

Барса відмовилася продавати Араухо. У Каталонії бачать Рональда майбутнім капітаном і розпочали перемовини щодо нового контракту. Сам уругваєць також не горить бажанням покидати Барселону навіть заради більшої зарплати.