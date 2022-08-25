Барселона віддала Умтіті в оренду Лечче, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода розрахована на один сезон. Аутсайдер Серії А не має права викупу Самюеля.

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Лечче погодився виплачувати маленьку частину зарплати Умтіті. А Барселона отримуватиме бонуси за кожен зіграний матч француза, додає інсайдер Жерар Ромеро.

Умтіті прийшов у Барселону 6 років тому з Ліона. Він був основним захисником збірної Франції на тріумфальному ЧС-2018. Потім його підкосили травми. Останній сезон Самюеля вийшов дуже провальним – француз зіграв лише 1 матч за Барселону.

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