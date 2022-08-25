Барселона отдала чемпиона мира в аренду аутсайдеру Серии А
Французский защитник Самюэль Умтити проведет следующий сезон в Италии.
Барселона отдала Умтити в аренду Лечче, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. Аутсайдер Серии А не имеет права выкупа Самюэля.
Барселона может устроить обмен защитниками с Боруссией Д
Лечче согласился выплачивать небольшую часть зарплаты Умтите. А Барселона будет получать бонусы за каждый сыгранный матч француза, добавляет инсайдер Жерар Ромеро.
Умтити пришел в Барселону 6 лет назад из Лиона. Он был основным защитником сборной Франции на триумфальном ЧМ-2018. Затем его подкосили травмы. Последний сезон Самюэля получился очень провальным – француз сыграл всего один матч за Барселону.
Барселона с Ман Сити выдали шоу в благотворительном матче – безумные ошибки вратарей и Де Брюйне, дебюты, чудо Холанда