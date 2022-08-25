Барселона отдала Умтити в аренду Лечче, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. Аутсайдер Серии А не имеет права выкупа Самюэля.

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Лечче согласился выплачивать небольшую часть зарплаты Умтите. А Барселона будет получать бонусы за каждый сыгранный матч француза, добавляет инсайдер Жерар Ромеро.

Умтити пришел в Барселону 6 лет назад из Лиона. Он был основным защитником сборной Франции на триумфальном ЧМ-2018. Затем его подкосили травмы. Последний сезон Самюэля получился очень провальным – француз сыграл всего один матч за Барселону.

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