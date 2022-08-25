Товариський матч 24 серпня 2022 року

Барселона – Манчестер Сіті – 3:3

Голи: Обамеянг, 29, Де Йонг, 67, Депай, 79 – Альварес, 22, Палмер, 70, Марез, 90+8 (пен.)

Звітний спаринг нинішньої і колишньої команд Пепа Гвардіоли присвятили благодійній меті. Екс-тренер Барселони Хуан Карлос Унсуе 2 роки тому занедужав невиліковною хворобою – бічним аміотрофічним склерозом (БАС). Згаданий фахівець і організував поєдинок, який зібрав понад 90 тисяч уболівальників. Саме на вивчення і боротьбу з цією страшною хворобою підуть усі виручені кошти. Уже на старті зустрічі Обамеянг замикав подачу Роберто з правого флангу. Ортега дивом парирував удар з кількох метрів. Далі Кесс'є влучив у стійку після ривка з м'ячем по центру.

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Error de Iñaki Peña y gol de Julián Álvarez (0-1) pic.twitter.com/SspnkRiPTr — FCBSeny (@FCBseny) August 24, 2022

Серхі Гомес, який дебютує за Ман Сіті на позиції лівого захисника, класно відпрацьовує проти Рафіньї. А на 22 хвилині іспанський захисник подав, і ще один новачок Хуліан Альварес підловив подарунок від резервного воротаря Барси – Пенья випустив м'яч прямо на ногу супернику. Бускетс після штрафного Рафіньї скинув Обамеянгу, який прошив голкіпера гостей. Ортега, до слова, також відверто помилився, адже пропустив у ближній кут саме там, де і стояв. Відзначаємо і доволі надійний дебют 50-мільйонного Кунде. Французький центрбек відчував хіба що певні труднощі з початком атак.

Goool de Frenkie de Jong!!!!! (2-1) pic.twitter.com/IRdr0ZThQ6 — FCBSeny (@FCBseny) August 24, 2022

На старті другої половини каталонці подарували легкий момент манчестерцям. Альварес довго знущався над Кунде та Альбою, але так і не прошив Пенью з 3-4 спроб. Тому аргентинець вирішив змінити тактику і відкинути під удар Марезу – алжирець не влучив з меж воротарського. Холанд заграє з Камп Ноу. Шалені оплески трибун на адресу норвезького нападника, який відповідає схвальними жестами. Трансфер майбутнього? Фанати Барси були б не проти.

Де Брюйне, який вийшов на заміну, привіз момент на лінії штрафного. Гаві відібрав, Депай пробив у голкіпера, а Френкі Де Йонг добив. Альварес міг відзначитися після жахливого сейву Пеньї, який парирував дальній удар Канселу перед собою. Аргентинець дивом не влучив. За нього виправився португалець, коли віддав гольовий пас на Коула Палмера, перед яким залишалися порожні ворота. Ідеально розіграна триходівка, яку почав Марез. Крутий пас Гаві розрізав захисні лінії, а Депай знову не зміг переграти Ортегу. Унсуе, який на візку спостерігав за другим таймом зовсім поруч з Хаві, не приховував розпачу.

І все ж Барселона реалізувала свій момент на 3:2. Роберто отримав діагональ з глибини від екс-центрбека Ман Сіті, Еріка Гарсії. Серхі у стилі Канселу віддав у центр, а там Депаю вже ніхто не зміг завадити. Мбете і Крістенсен зіткнулися головами настільки жорстко, що захисник манчестерців кілька хвилин лежав на газоні, а потім виїхав з поля лише на машинці швидкої допомоги. А на фініші матчу сталося щось немислиме. Холанд, здавалося, сам падав. Не було помітно жодного контакту з Крістенсеном, але суддя десь знайшов пенальті. Марез довів рахунок до 3:3 на 9 компенсованій хвилині.

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