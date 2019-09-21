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Барселона в сезоні 2020/21 може радикально змінити основний комплект форми

10:59 449 Читать на русском
Барселона в сезоні 2020/21 може радикально змінити основний комплект форми
Барселона / ФК Барселона

У мережі з'явилися перші світлини домашнього варіанту екіпірування Барселони на сезон-2020/21.

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу і декілька керівників клубу погодили дизайн нової ігрової форми на сезон-2020/21, повідомляє Sport.es. Відмінною особливістю цієї форми є те, що сині і гранатові смужки на футболці доповнені жовтими лініями.

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Дизайнери при створенні екіпірування надихались формою, яку Барселона носила сто років тому. У той час у клубу розпочався успішний період, який прийнято називати "золотим віком".

Очікується, що нова форма Барелони надійде у продаж після фіналу Ліги чемпіонів.

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Теги
Барселона Барселона Жозеп-Марія Бартомеу Іспанія
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