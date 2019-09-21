Барселона в сезоне 2020/21 может радикально изменить основной комплект формы

В сети появились первые фотографии домашнего варианта экипировки Барселоны на сезон-2020/21.

Президент Барселоны Хосеп-Мария Бартомеу и несколько руководителей клуба согласовали дизайн новой игровой формы на сезон-2020/21, сообщает Sport.es. Отличительной особенностью этой формы является то, что синие и гранатовые полоски на футболке дополнены желтыми линиями.

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Дизайнеры при создании экипировки вдохновлялись формой, которую Барселона носила сто лет назад. В то время у клуба начался успешный период, который принято называть "золотым веком".

Ожидается, что новая форма Барелоны поступит в продажу после финала Лиги чемпионов.

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