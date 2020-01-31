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Барселона в останню мить відмовилася від колишньої зірки Прімери – гравець іронічно прокоментував зрив трансферу мрії

09:19 52 Читать на русском
Барселона в останню мить відмовилася від колишньої зірки Прімери – гравець іронічно прокоментував зрив трансферу мрії
Седрік Бакамбу / Getty Images

Барселона вирішила обійтися без підписання нового центрфорварда у зимове трансферне вікно.

Одним з варіантів для чинних чемпіонів Іспанії був нападник Седрік Бакамбу з китайського Бейцзін Гоань, стверджує L'Еquipe.

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Барселона навіть встигла домовитися з керівництвом пекінців щодо переходу, і потенційний новачок планував вилетіти до Іспанії. Однак перед самою посадкою на літак Бакамбу дізнався, що "блаугранас" передумали, і трансферу не буде. Конголезець вирішив не падати духом через зрив омріяного переходу.

"Ей, Transfermarkt, змініть мою історію трансферів на "Майже був у Барселоні", будь ласка. Все, що не робиться – на краще. Дякую Богу за все. Антуане Грізманне, побачимось наступного разу", – написав Бакамбу у своєму Twitter.

Нагадаємо, Бакамбу перебрався у Бейцзін Гоань з Вільяреала у 2018 році. У 75 матчах за "жовту субмарину" він відзначився 32 голами.

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