Барселона та Ювентус готують гучний обмін

Каталонський та туринський клуби планують обмінятись гравцями.

Іспанська Барселона та італійський Ювентус відновили переговори щодо обміну півзахисника "синьо-гранатових" Івана Ракітіча на хавбека "старої синьйори" Емре Джана, повідомляє видання La Gazzetta dello Sport. Ці переходи можуть відбутися вже в зимове трансферне вікно.

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Ринкова вартість гравців приблизно однакова: 31-річного хорвата оцінюють у 35 млн євро, в той час як 25-річний німець коштує 33 млн євро. Обидва футболісти не є основними гравцями у своїх клубах і неодноразово жалілися на мізерну кількість ігрового часу.

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