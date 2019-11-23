Золоті 70-ті: Матч століття, легенда Динамо, німецьке порно 12:0 і ще 27 фото "старої школи"

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. І пішов брат на брата... Захисник Лідса Джек Чарльтон (ліворуч) блокує удар форварда МЮ Боббі Чарльтона. Того дня гості покинули Олд Траффорд із перемогою – 1:0 (1971 рік).

2. На підході до величної Бомбонери – храму Бока Хуніорс (1971 рік).

3. Девід О'Лірі – легендарний захисник Арсенала, 1979 рік. Через два десятиліття він стане тренером-творцем нестримного Лідса, сенсаційного андердога Ліги чемпіонів.

4. Пробиває Уве Зеелер, уславлений бомбардир Гамбурга та збірної ФРН. Чемпіонат світу-1970 став його лебединою піснею.

5. Пеле, Стів Хант і Джорджо Кіналья – безтурботне життя зірок передпенсійного віку у США, куди вони вирушили, щоб популяризувати соккер (1977 рік).

6. Квітень 1978 року. Борусія М – Борусія Д – 12:0, пента-трик в активі Юппа Хайнкеса. Бувало й таке!

7. Головне світило атаки Валенсії 70-80-х, найкращий бомбардир ЧС-1978 у складі збірної Аргентини. Сеньйори і сеньйорити, Маріо Кемпес – власною персоною!

8. Генуя, мальовнича панорама на стадіон Луїджі Ферраріс зразка 1978 року. Через 12 років сюди приїде Олексій Михайличенко, щоб виступати за Сампдорію.

9. Юна зірка Селтіка – Кенні Далгліш (ліворуч). У 1977-му він переїхав до Ліверпуля, де став королем.

10. Скромний Оксфорд Юнайтед приймає Челсі на своєму старенькому Мейнор Граунд (сезон 1975/76).

11. Рубен Айяла та Йохан Кройф. Товариський діалог у товариському матчі із нетовариським рахунком: Голландія знищила Аргентину – 4:1 (1974 рік).

12. Володимир Мунтян – уславлений хавбек київського Динамо кінця 60-х – першої половини 70-х, 7-разовий чемпіон СРСР, володар Кубка кубків і Суперкубка УЄФА. Легенда!

13. У 1970-х Сент-Етьєн здобув 4 титули чемпіона Франції, плюс – 4 національні кубки. На Жофруа Гішар фіксувалися регулярні аншлаги, а глядачі розташовувалися навіть на даху арени.

14. ЧС-1974. Жаірзінью, Рівеліно і Ко проти Заїру (Бразилія здобула легеньку перемогу – 3:0).

15. Великий кіпер Арсенала Боб Вілсон і діти (1973 рік).

16. Дітей багато не буває! Кенні Далгліш і його кровинки.

17. Уракан – чемпіон Аргентини 1973 року (вперше і поки що востаннє). Творець успіху – молодий тренер Луїс Сесар Менотті. Це був прем'єрний тріумф у кар'єрі генія.

18. Фінал ЧС-1974. ФРН – Нідерланди – 2:1. Йохан Нескенс реалізував пенальті, а от його удари з гри не досягнули мети.

19. Джордж Бест прибув на Стемфорд Брідж, щоб разом з МЮ перестріляти Челсі у видовищному матчі 1971 року (3:2).

20. Півфінал ЧС-1970, Італія – ФРН – 4:3. П'ять із семи голів були забиті в овертаймі, через що драматична битва отримала титул "Матч століття". Голкіпер Зепп Майєр, одначе, сміявся не останнім.

21. У 70-х арена Вісенте Кальдерон переживала розквіт, бачила святкування трьох чемпіонських титулів мадридського Атлетіко і навіть не здогадувалась, який печальний фініш очікує на неї у 2019-му.

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22. Рон Харріс, культовий захисник Челсі (№6), не зводить очей із Джорджа Беста, прими МЮ.

23. У присутності 120 тисяч глядачів на поле Сантьяго Бернабеу вибігають Мігель Анхель, Соль, Амансіо, Піррі, Дель Боске, Сантільяна, Камачо, Беніто. Це – 1/8 фіналу Кубка чемпіонів 1975/76. Реалу потрібен подвиг після виїзних 1:4 проти Дербі Каунті. І Королівський клуб таки здобуває необхідний результат – 5:1!

24. Ажіотаж довкола розминки Луїджі Ріви – найкращого снайпера Кальярі. Клуб із Сардинії якраз став сенсаційним чемпіоном Серії А 1969/70.

25. А так розминався Зіко – атакувальний хавбек Фламенго і збірної Бразилії 70-80-х.

26. Пітер Томпсон, Рой Грівз і Сем Аллардайс (так-так, саме той Біг Сем!) – три кити Болтона.

27. Андоні Гойкоечеа – сторожовий пес (справжній Цербер!) Атлетіка з Більбао, персональний костолом Марадони.

28. Геннес Вайсвайлер, головний тренер Барселони середини 70-х, загадує бажання між Йоханом Кройфом та Йоханом Нескенсом.

29. Команда Криворізького гірничорудного інституту початку 70-х. У нижньому ряду шукайте Петра Димінського – майбутнього президента львівських Карпат.

30. Голкіпер Рей Клеменс і форвард Кевін Кіган святкують чемпіонство Ліверпуля-1976. Cheers!

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