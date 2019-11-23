toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Статті Овертайм
ШАХТАР - ЛЬВІВ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Золоті 70-ті: Матч століття, легенда Динамо, німецьке порно 12:0 і ще 27 фото "старої школи"

12:00 1855 Читать на русском
Золоті 70-ті: Матч століття, легенда Динамо, німецьке порно 12:0 і ще 27 фото "старої школи"
Ліверпуль святкує чемпіонство
Олег Бабій Олег Бабій

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. І пішов брат на брата... Захисник Лідса Джек Чарльтон (ліворуч) блокує удар форварда МЮ Боббі Чарльтона. Того дня гості покинули Олд Траффорд із перемогою – 1:0 (1971 рік).

чарльтон

2. На підході до величної Бомбонери – храму Бока Хуніорс (1971 рік).

бомбонера

3. Девід О'Лірі – легендарний захисник Арсенала, 1979 рік. Через два десятиліття він стане тренером-творцем нестримного Лідса, сенсаційного андердога Ліги чемпіонів.

Олірі

4. Пробиває Уве Зеелер, уславлений бомбардир Гамбурга та збірної ФРН. Чемпіонат світу-1970 став його лебединою піснею.

зеелер

5. Пеле, Стів Хант і Джорджо Кіналья – безтурботне життя зірок передпенсійного віку у США, куди вони вирушили, щоб популяризувати соккер (1977 рік).

пеле кіналья

6. Квітень 1978 року. Борусія М – Борусія Д – 12:0, пента-трик в активі Юппа Хайнкеса. Бувало й таке!

борусія

7. Головне світило атаки Валенсії 70-80-х, найкращий бомбардир ЧС-1978 у складі збірної Аргентини. Сеньйори і сеньйорити, Маріо Кемпес – власною персоною!

кемпес

8. Генуя, мальовнича панорама на стадіон Луїджі Ферраріс зразка 1978 року. Через 12 років сюди приїде Олексій Михайличенко, щоб виступати за Сампдорію.

генуя

9. Юна зірка Селтіка – Кенні Далгліш (ліворуч). У 1977-му він переїхав до Ліверпуля, де став королем.

далгліш

10. Скромний Оксфорд Юнайтед приймає Челсі на своєму старенькому Мейнор Граунд (сезон 1975/76).

челсі

11. Рубен Айяла та Йохан Кройф. Товариський діалог у товариському матчі із нетовариським рахунком: Голландія знищила Аргентину – 4:1 (1974 рік).

кройф

12. Володимир Мунтян – уславлений хавбек київського Динамо кінця 60-х – першої половини 70-х, 7-разовий чемпіон СРСР, володар Кубка кубків і Суперкубка УЄФА. Легенда!

мунтян

13. У 1970-х Сент-Етьєн здобув 4 титули чемпіона Франції, плюс – 4 національні кубки. На Жофруа Гішар фіксувалися регулярні аншлаги, а глядачі розташовувалися навіть на даху арени.

14. ЧС-1974. Жаірзінью, Рівеліно і Ко проти Заїру (Бразилія здобула легеньку перемогу – 3:0).

бразилія

15. Великий кіпер Арсенала Боб Вілсон і діти (1973 рік).

16. Дітей багато не буває! Кенні Далгліш і його кровинки.

далгліш

17. Уракан – чемпіон Аргентини 1973 року (вперше і поки що востаннє). Творець успіху – молодий тренер Луїс Сесар Менотті. Це був прем'єрний тріумф у кар'єрі генія.

уракан менотті

18. Фінал ЧС-1974. ФРН – Нідерланди – 2:1. Йохан Нескенс реалізував пенальті, а от його удари з гри не досягнули мети.

19. Джордж Бест прибув на Стемфорд Брідж, щоб разом з МЮ перестріляти Челсі у видовищному матчі 1971 року (3:2).

бест

20. Півфінал ЧС-1970, Італія – ФРН – 4:3. П'ять із семи голів були забиті в овертаймі, через що драматична битва отримала титул "Матч століття". Голкіпер Зепп Майєр, одначе, сміявся не останнім.

21. У 70-х арена Вісенте Кальдерон переживала розквіт, бачила святкування трьох чемпіонських титулів мадридського Атлетіко і навіть не здогадувалась, який печальний фініш очікує на неї у 2019-му.

"Повільна смерть": одна з найлегендарніших арен Європи нагадує апокаліпсис – її руйнують на очах безпорадних фанів

вісенте кальдерон

22. Рон Харріс, культовий захисник Челсі (№6), не зводить очей із Джорджа Беста, прими МЮ.

бест

23. У присутності 120 тисяч глядачів на поле Сантьяго Бернабеу вибігають Мігель Анхель, Соль, Амансіо, Піррі, Дель Боске, Сантільяна, Камачо, Беніто. Це – 1/8 фіналу Кубка чемпіонів 1975/76. Реалу потрібен подвиг після виїзних 1:4 проти Дербі Каунті. І Королівський клуб таки здобуває необхідний результат – 5:1!

реал

24. Ажіотаж довкола розминки Луїджі Ріви – найкращого снайпера Кальярі. Клуб із Сардинії якраз став сенсаційним чемпіоном Серії А 1969/70.

ріва

25. А так розминався Зіко – атакувальний хавбек Фламенго і збірної Бразилії 70-80-х.

зіко

26. Пітер Томпсон, Рой Грівз і Сем Аллардайс (так-так, саме той Біг Сем!) – три кити Болтона.

болтон

27. Андоні Гойкоечеа – сторожовий пес (справжній Цербер!) Атлетіка з Більбао, персональний костолом Марадони.

гойкоечеа

28. Геннес Вайсвайлер, головний тренер Барселони середини 70-х, загадує бажання між Йоханом Кройфом та Йоханом Нескенсом.

кройф

29. Команда Криворізького гірничорудного інституту початку 70-х. У нижньому ряду шукайте Петра Димінського – майбутнього президента львівських Карпат.

димінський

30. Голкіпер Рей Клеменс і форвард Кевін Кіган святкують чемпіонство Ліверпуля-1976. Cheers!

лідерпуль

Сторінка автора у Facebook

Золоті 80-ті: Шахтар на броньовику, кат Динамо, смертельні жнива у Бредфорді і ще 27 фото "старої школи"

blog_ava
Протасов висловився щодо майбутнього Ротаня у молодіжній збірній України
09:45
1139
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Луїс Сеcар Менотті Боббі Чарльтон Кенні Далгліш Олег Бабій Маріо Кемпес Ретро Володимир Мунтян Зіко Зіко Петро Димінський Статті Головне Джордж Бест Бразилія Бразилія Пеле Йохан Кройф Сем Аллардайс Овертайм Вісенте Кальдерон Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах Світ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
48
хв
Манчестер Сіті
19:30
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук