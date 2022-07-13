Барселона та Рафінья розіграли відомого журналіста в аеропорту
Приїзд вже колишнього лідера Лідса Рафіньї в Іспанію супроводжувався кумедним епізодом.
Сьогодні Барселона оголосила про домовленість з англійцями щодо трансферу 25-річного бразильця. Вінгер вже прибув у Каталонію для проходження медогляду та підписання контракту.
Та перед тим Рафінья і клуб розіграли відомого іспанського журналіста Жерара Ромеро. Він знав про приліт новачка "блаугранас", тому вів пряму трансляцію з аеропорту. Барселона замість вінгера випровадила до входу двійника. Сам футболіст вийшов через інші двері, а відео з'явилось на офіційних ресурсах клубу.
Нагадаємо, окрім іспанського гранда, на Рафінью претендував ще Челсі, але бразилець хотів потрапити лише на Камп Ноу.
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