Сегодня Барселона объявила о договоренности с англичанами относительно трансфера 25-летнего бразильца. Вингер уже прибыл в Каталонию для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Но прежде Рафинья и клуб разыграли известного испанского журналиста Жерара Ромеро. Он знал о прилете новичка "блаугранас", поэтому вел прямую трансляцию из аэропорта. Барселона вместо вингера отправила ко входу двойника. Сам футболист вышел через другую дверь, а видео появилось на официальных ресурсах клуба.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЖАЙМИТТ.



Raphinha 2 была эпической. Извините меня. pic.twitter.com/N7QcU0LvJN — Джерард Ромеро (@gerardromero) 13 июля 2022 г.

Напомним, кроме испанского гранда, на Рафинью претендовал еще Челси, но бразилец хотел попасть только на Камп Ноу.

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