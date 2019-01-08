Барселона та Неймар розробляють план повернення бразильця – скаут клубу провів переговори з оточенням гравця

Неймар може влітку повернутись у Барселону. Андре Курі, який відповідає за бразильський ринок у Барселоні, провів переговори з оточенням футболіста на його батьківщині.

Барселона розробляє план повернення Неймара влітку 2019 року, повідомляє Radio Catalunhya.

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Відповідальний за бразильський ринок Андре Курі літав на батьківщину гравця, де перед Різдвом поспілкувався з його оточенням. Також важливу роль у плануванні повернення форварда на Камп Ноу відіграватимуть агент Піні Захаві, який був причетним до переходу Неймара в ПСЖ, та його друг Альваро Коста.

Неймар сам запропонував свої послуги, адже вважає, що помилився з переїздом на Парк де Пренс позаминулого року. Керівництво та гравці Барси готові прийняти його назад.

Бразилець перейшов у ПСЖ влітку 2017 року за рекордні 222 млн євро і вже встиг виграти всі внутрішні трофеї.

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