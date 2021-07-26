Каталонський клуб та його колишня зірка нарешті примирились та затвердили це підписами.

Барселона та Неймар мирно закрили усі судові процеси, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони підписали відповідну угоду.

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Відповідно остаточно закриті чотири справи, зокрема три позови у трудовій юрисдикції та один цивільний процес, які велись тривалий час між гравцем і клубом.

Нагадаємо, Неймар одягав футболку "блаугранас" з 2013 по 2017 роки (186 матчів, 105 голів та 76 асистів), після чого перебрався в ПСЖ за рекордні 222 мільйони євро.

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