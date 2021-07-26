Барселона та Неймар остаточно уклали мир
16:04 - Читать на русском
Каталонський клуб та його колишня зірка нарешті примирились та затвердили це підписами.
Барселона та Неймар мирно закрили усі судові процеси, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони підписали відповідну угоду.
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Відповідно остаточно закриті чотири справи, зокрема три позови у трудовій юрисдикції та один цивільний процес, які велись тривалий час між гравцем і клубом.
Нагадаємо, Неймар одягав футболку "блаугранас" з 2013 по 2017 роки (186 матчів, 105 голів та 76 асистів), після чого перебрався в ПСЖ за рекордні 222 мільйони євро.
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