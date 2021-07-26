Каталонский клуб и его бывшая звезда наконец примирились и утвердили это подписями.

Барселона и Неймар мирно закрыли все судебные процессы, сообщает официальный сайт клуба. Стороны подписали соответствующее соглашение.

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Это означает, что окончательно закрыты четыре дела, в частности три иска в трудовой юрисдикции и один гражданский процесс, которые велись длительное время между игроком и клубом.

Напомним, Неймар одевал футболку "блаугранас" с 2013 по 2017 годы (186 матчей, 105 голов и 76 ассистов), после чего перебрался в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

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