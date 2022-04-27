У вирішальному матчі Юнацької ліги УЄФА Бенфіка розтрощила Зальцбург на очах скаутів зі всього світу. Барселона також послала своїх представників, щоб переглянути цікавих футболістів.

Каталонський клуб стежив за італійським хавбеком Шером Ндуром з Бенфіки та хорватським форвардом Роко Шімічем із Зальцбурга, повідомляє видання Sport. Ндур відзначився голом у фінальному матчі.

18-річний Шіміч вже має досвід в дорослому футболі. Хорват у цьому сезоні настріляв 13 голів і 3 асисти в матчах другої австрійської Бундесліги за фарм-клуб Зальцбурга. 17-річний Ндур поки що грає тільки на молодіжному рівні.

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