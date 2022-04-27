В решающем матче Юношеской лиги УЕФА Бенфика сокрушила Зальцбург на глазах скаутов со всего мира. Барселона также послала своих представителей, чтобы посмотреть интересных футболистов.

Каталонский клуб следил за итальянским хавбеком Шером Ндуром из Бенфики и хорватским форвардом Роко Шимичем из Зальцбурга, сообщает издание Sport. Ндур отличился голом в финальном матче.

18-летний Шимич уже имеет опыт во взрослом футболе. Хорват в этом сезоне настрелял 13 голов и 3 ассиста в матчах второй австрийской Бундеслиги за фарм-клуб Зальцбурга. 17-летний Ндур пока играет только на молодежном уровне.

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