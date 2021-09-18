Барселона очень оригинально подошла к разработке дизайна игровой формы на следующий сезон.

Каталонский гранд решил компенсировать нехватку хороших результатов эффектной формой на сезон 2022/23. Издание Mundo Deportivo продемонстрировало все три варианта необычной экипировки "блаугранас".

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Домашний комплект выполнен в традиционных сине-гранатовых тонах, однако вертикальные полоски будут гораздо шире, чем анонсировалось ранее специализированным порталом Footy Headlines.

По завершении текущего сезона Барселона, скорее всего, получит нового титульного спонсора. Контракт с японским гигантом – Rakuten – не будут продолжать.

Выездной комплект будет полностью желтым. Фанаты каталонского клуба уже проводят параллели с Вильяреалом. Где здесь логика? Все очень просто – тридцатая годовщина Олимпиады в Барселоне. Желтый – это символ олимпийского золота.

Напомним, что в далеком 92-м сборная Испании по футболу в последний раз выигрывала OИ. Та команда была представлена, в частности, Пепом Гвардиолой и Чапи Феррером – легендарными игроками "кулес".

Третий, резервный вариант, удивил больше всего. Впервые за 44 года Барса будет играть в белом. На титульной стороне – сине-гранатовый крест. Эта форма досталась в наследство Лапорте от президента Бартомеу. Именно его хунтой был утвержден предварительный дизайн от американской компании Nike.

Немало фанов сравнивает ее с экипировкой Интера в сезоне 2007/08. Правда, "нерадзури" выступали с красным крестом на груди.

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