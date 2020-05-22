Реал має підтримку 90% арбітрів Іспанії – у Барселони погані справи

Екс-рефері ФІФА Едуардо Ітурральде Гонсалес зізнався про шалену підтримку мадридського клубу в Іспанії.

"Подобається це Барселоні чи ні, але 70% населення Іспанії, за винятком Каталонії, підтримують Реал.

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Зараз більше людей віддають перевагу Барселоні, тому що молодь бачила перемоги клубу при Гвардіолі. Але до епохи Ліонеля Мессі, скільки людей підтримували Реал в Іспанії?

Що стосується переваг арбітрів, то 90 на 10 на користь Реала", – цитує Гонсалеса Marca.

Нагадаємо, після 27-ми турів Ла Ліги Барселона лідирує, випереджаючи Реал на 2 очки.

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