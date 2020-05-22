Барселона стала чемпионом Ла Лиги – в Испании протестировали работу искусственного интеллекта

Испанцы имеют план Б на случай, если розыгрыш Примеры не удастся возобновить.

Искусственный интеллект Stats Perform смоделировал завершение Примеры сезона 2019/20, сообщает Goal.

Реал имеет поддержку 90% арбитров Испании – у Барселоны плохи дела

По данным работа, Барселона финиширует первой, оторвавшись от Реала на 4 очка. Также в зону Лиги чемпионов попадут Атлетико и Севилья.

Напомним, после 27-ми туров Ла Лиги Барселона лидирует опережая Реал на 2 очка. Третью и четвертую строчки занимают Севилья и Реал Сосьедад соответственно. Атлетико только 6-й.

Реал знайшов несподіваний варіант підсилення – за гравцем, який є одним із найкращих у Європі, полюють топ-клуби