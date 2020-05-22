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Барселона стала чемпионом Ла Лиги – в Испании протестировали работу искусственного интеллекта

11:13 52 Читати українською
Барселона стала чемпионом Ла Лиги – в Испании протестировали работу искусственного интеллекта
Барселона / Фото AS

Испанцы имеют план Б на случай, если розыгрыш Примеры не удастся возобновить.

Искусственный интеллект Stats Perform смоделировал завершение Примеры сезона 2019/20, сообщает Goal.

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По данным работа, Барселона финиширует первой, оторвавшись от Реала на 4 очка. Также в зону Лиги чемпионов попадут Атлетико и Севилья.

Напомним, после 27-ми туров Ла Лиги Барселона лидирует опережая Реал на 2 очка. Третью и четвертую строчки занимают Севилья и Реал Сосьедад соответственно. Атлетико только 6-й.

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