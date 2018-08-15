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Барселона спростувала інтерес до Погба

20:32 210 Читать на русском
Барселона спростувала інтерес до Погба
Поль Погба / Фото: Sky Sports

Схоже на те, що чутки про трансфер Поля Погба в Барселону були безпідставними.

За словами директора Барселони Арієдо Брайди, каталонці не збираються купувати Погба, повідомляє Football Espana.

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"Не думаю, що ми підпишемо контракт з Погба, незважаючи на те що це відмінний футболіст", – сказав Брайда.

В минулому сезоні Погба провів 27 матчів в чемпіонаті Англії, забив 6 м'ячів і віддав 10 результативних передач.

Раніше лунала інформація, що француз перейде в Барселону у січні.

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Трансфери Барселона Барселона Іспанія Трансфери Манчестер Юнайтед Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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