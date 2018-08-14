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Вес Браун вважає, що Погба залишиться в Манчестер Юнайтед

14:12 2 Читать на русском
Вес Браун вважає, що Погба залишиться в Манчестер Юнайтед
Поль Погба / ФК Манчестер Юнайтед

Екс-захисник Манчестер Юнайтед Вес Браун впевнений, що хавбек Поль Погба не перейде в Барселону цього літа.

"Погба залишиться. Він гравець Манчестер Юнайтед. Він був капітаном у п'ятницю (в матчі проти Лестера, – прим. Футбол 24), забив пенальті, чудово провів чемпіонат світу і я сподіваюсь, що він гратиме так і надалі та матиме чудовий сезон у складі Юнайтед.

Погба знову натякнув на бажання піти з Манчестер Юнайтед

Можливо, зараз він отримає більше свободи, особливо після підписання Фреда, а також тому що є Неманья Матіч. Фред виглядає як людина, яка може бігати по полю і любить захищатись, тому у Погба буде більше можливостей для атак.

Поки що рано говорити, як це все виглядає, чи Поль гратиме в більш атакувальний футбол чи захисний", – цитує Брауна Daily Star.

Погба може опинитись в Барселоні у січні

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