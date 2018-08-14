"Казав босам, що Чигринський не для Барселони", – агент, який відкрив Мессі, про феномен Гвардіоли

Хосеп Марія Мінгуелла у своїй колонці для Sport поділився спогадами про початок великої тренерської кар'єри Хосепа Гвардіоли.

Агент, який першим відкрив Мессі, пригадав, як Жозе Моурінью ледь не став головним тренером Барселони, та поділився спогадами про трансфер тоді захисника Шахтаря Дмитра Чигринського в каталонський клуб. Барса підписала центрбека за 25 мільйонів євро влітку 2009-го, а продала через рік назад у донецький клуб за 15. Водночас "гірники" згодом уже не змогли заробити на його трансфері.

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"Я вже був на пенсії, коли Пеп розпочав свою тренерську кар'єру. Одного дня він з'явився на Мініестаді та взявся за обов'язки тренера Барселони Б. Людина, яка вже була настільки чудово підготована (попри відсутність тренерського досвіду) і показувала високий рівень, погодилась працювати з молоддю, що показує, наскільки великим фанатом Барси є Гвардіола.

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Пізніше різні обставини зумовили підвищення Хосепа до наставника головної команди. Форма команди в останньому сезоні Франка Райкарда значно впала. Жоан Лапорта, Чікі Бегірістайн і Еваріст Муртра повинні були знайти наступника для нідерландця. Були різні погляди на кандидатів. Дехто хотів, щоб команду очолив Жозе Моурінью, але в підсумку вирішили поставити на когось з "барселонським серцем". Гвардіола був пострілом у десятку.

У його випадку найбільшу роль відіграли 2 чинники: йому не треба було пояснювати стіль гри Барси, адже він навчився його за понад 15-річний період у клубі. Крім цього, він потрапив на розкішну групу виконавців з Хаві, Пуйолем та Іньєстою на чолі. Усі були вихованцями Барселони. Десь у той же час підтягнувся також Мессі.

Хоча Пеп і тримався на відстані, як вихованець клубу знав про все, що відбувається в роздягальні. Його першим і несподіваним рішенням було позбутись двох чемпіонів – Роналдінью і Деку. Виявилось, що це був ключовий хід. Влучними були також рішення про переведення Бускетса і Педро в головну команду. Вони показували чудовий рівень і значно підсилили склад.

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Під орудою Пепа Барселона здобула чимало успіхів, а він сам прийняв безліч гарних рішень. Та одна ситуація показала, що придбання нових футболістів – іноді дуже складна річ. Сам Гвардіола за будь-якої нагоди завжди відверто про це каже. Деякі зроблені ним трансфери виявились очевидними проколами. І найбільш значним був випадок, коли в команду прийшов Дмитро Чигринський.

Коли Барса вже вела перемовини щодо його трансферу, мені випала нагода переглянути цього українця на власні очі. Це був матч за Суперкубок Європи, в якому Барселона грала проти донецького Шахтаря. Я поділився з босами каталонського клубу своїми сумнівами щодо Чигринського.

На мій тодішній погляд, він не показував, що вміє добре виводити м'яч зі своєї половини поля. Я вважав, що Дмитро не зможе пристосуватись до стилю гри Барселони. Однак про все вже було домовлено між клубами. Чигринський став гравцем Барси, проте було видно, що він не підходить для гри в цій команді. Ця історія доводить, що великий тренер здатний видобути все найкраще зі своїх гравців, але не завжди є добрим скаутом".

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