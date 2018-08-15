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Барселона опровергла интерес к Погба

20:35 48 Читати українською
Барселона опровергла интерес к Погба
Поль Погба / Фото: Sky Sports

Похоже, что слухи о трансфере Поля Погба в Барселону были безосновательными.

По словам директора Барселоны Ариедо Брайды, каталонцы не собираются покупать Погба, сообщает Football Espana.

Вес Браун считает, что Погба останется в Манчестер Юнайтед

"Не думаю, что мы подпишем контракт с Погба, несмотря на то что это отличный футболист", – сказал Брайда.

В прошлом сезоне Погба провел 27 матчей в чемпионате Англии, забил 6 мячей и отдал 10 результативных передач.

Ранее звучала информация, что француз перейдет в Барселону в январе.

"Говорил боссам, что Чигринский не для Барселоны", – агент, который открыл Месси, о феномене Гвардиолы

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