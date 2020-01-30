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Барселона спробує терміново підписати Вілліана

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Барселона спробує терміново підписати Вілліана
Вілліан та Ліонель Мессі / Фото ФК Барселона

Барселона ще сподівається пошуміти до закриття зимового трансферного вікна.

Хавбек Челсі Вілліан потрапив до шорт-листа Барси на зимове трансферне вікно, повідомляє Sky Sports.

Вілліан має сумніви, чи залишиться він у Челсі

Каталонці приготували для Челсі близько 20 млн євро за 31-річного бразильця. Лондонці можуть цілком погодитись на таку пропозицію, адже чинний контракт Вілліана розрахований до літа 2020-го і сторони не можуть домовитись щодо його продовження.

В поточному сезоні АПЛ бразилець провів 23 матчі, в яких відзначився 4-ма голами та 5-ма асистами. Нагадаємо, Вілліан захищав кольори донецького Шахтаря у 2007-2012 роках.

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