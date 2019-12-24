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Вілліан має сумніви, чи залишиться він у Челсі

20:20 489 Читать на русском
Вілліан має сумніви, чи залишиться він у Челсі
Вілліан / Reuters

Півзахисник Челсі Вілліан двояко прокоментував чутки щодо своїх планів на майбутнє.

"Кожен знає, як я люблю цей клуб, як мені подобається грати за Челсі. Якщо я зможу, то залишуся тут до 40 років, але футбол не завжди такий.

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Я хочу залишитися, тому що мені подобається грати тут. Це не тільки моє рішення, воно повинно бути прийнято спільно з клубом. У нас були розмови на цю тему. Я сподіваюся, що зможу сказати вам, що залишаюся. Але зараз я не можу цього зробити", – поділився Вілліан у коментарі Sky Sports.

До слова, бразилець провів 23 матчі в поточному сезоні за Челсі, відзначившись 5 голами та 4 асистами.

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