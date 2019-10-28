Барселона спробує обміняти Ракітіча на хавбека Інтера

Іспанська Барселона розглядає варіант з обміном хорватського півзахисника Івана Ракітіча на одного з лідерів італійського Інтера.

У сферу інтересів "синьо-гранатових" потрапив хавбек "нерадзуррі" Стефано Сенсі, інформує Sport.es.

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Обмін може відбутися вже у найближче трансферне вікно, оскільки Ракітіч, який втратив місце в основі Барселони, неодноразово натякав на готовність змінити прописку. Головний тренер Інтера Антоніо Конте готовий прийняти хорвата, гра якого давно імпонує італійському наставнику.

Щодо Сенсі, то 24-річний футболіст перейшов у Інтер влітку цього року з Сассуоло. Він одразу здобув місце в основі міланської команди, у складі якої був одним з найкращих на початку сезону. В активі Сенсі 3 голи та 4 результативні передачі в 7 матчах Серії А.

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