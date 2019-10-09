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Ракітіч розчарований своїм становищем у Барселоні – хорват поділився планами на майбутнє

14:05 375 Читать на русском
Ракітіч розчарований своїм становищем у Барселоні – хорват поділився планами на майбутнє
Іван Ракітіч / Reuters

Хавбек Барселони Іван Ракітіч прокоментував чутки про можливий відхід з каталонського гранда.

"Не знаю, як все складеться. Це важко, тому що я хочу грати, а не просто бути частиною команди.

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Я докладу всіх зусиль, щоб змінити поточну ситуацію. Мій контракт розрахований ще на два роки, і немає команди кращої, ніж Барселона, це найкращий клуб світу, але я повинен грати, а не тільки гуляти по вулицях і пляжу.

Я спілкувався з людьми в клубі, всі знають, що у мене були інші варіанти. Я хочу боротися, щоб команда побачила, що я готовий приносити їй користь на полі.

Хочу подякувати вболівальникам за їхню підтримку на вихідних, але якщо нічого не зміниться, мені доведеться знову обговорити свою ситуацію", – цитує Ракітіча Sport.es.

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У поточному сезоні віце-чемпіон світу вийшов у старті Барселони лише одного разу – матч 5 туру Прімери проти Гранади, в якому каталонці програли з рахунком 0:2.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Іван Ракітіч Іван Ракітіч
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