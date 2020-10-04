Барселона – Севілья: стартові склади на матч Ла Ліги
21:38 - Читать на русском
Барселона в рамках 5-го туру Ла Ліги приймає Севілью. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 5-го туру Ла Ліги Барселона – Севілья розпочнеться о 22:30 за київським часом. Відеотрансляція доступна на сервісі "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Барселона:
Севілья:
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