Каталонський гранд серйозно зацікавлений у підписанні 23-річного українця, повідомив журналіст Оріоль Доменеч у ефірі TV3.

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Барселоні подобається універсалізм Зінченка. "Блаугранас" планують використовувати Олександра не лише на місці лівого захисника, яке стало для нього звичним у Ман Сіті, а й на рідній позиції центрхава. Частиною угоди можуть стати відразу три гравці – Ерік Гарсія і Зінченко з боку Манчестер Сіті, а з боку Барселони Рафінья Алькантара.

Контракт Зінченка з Манчестер Сіті чинний до літа 2024-го, Transfermarkt оцінює українця в 24 млн євро. У сезоні 2020/21 Олександр ще не провів за "містян" жодного офіційного матчу через пошкодження.

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