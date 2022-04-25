Барселона круто пройшла середину сезону, вигравши 15 матчів поспіль, але у квітні "блаугранас" потрапили у явну кризу. Каталонці не змогли переграти Айнтрахт і вилетіли з Ліги Європи, на жилах перемогли Леванте (20-ту команду чемпіонату), поступилися Кадісу і вкрай непереконливо здолали Реал Сосьєдад – навіть Хаві визнав, що його підопічним пощастило. Звісно ж, після такого відрізку публіка на Камп Ноу вимагала максимально ефектного розгрому – тим паче, що у попередніх двох домашках Барса зазнала поразок.

Райо Вальєкано здавався ідеальним кандидатом на винос. Мадридці лишень на днях перервали 13-матчеву безвиграшну серію – тим більш несподіваним став гол у ворота тер Штегена вже на 7-й хвилині зустрічі. Паласон змістився з правого флангу й виконав класне закидання у штрафний, а Альваро Гарсія, відірвавшись від Деста, пробив у ближній кут. 0:1!

Досить швидко Барселона перехопила ініціативу, але не можна сказати, що гостей притиснули. В першій половині першого тайму підопічні Хаві взагалі нічого не створили біля чужих воріт, а от в другій Райо Вальєкано стало тяжко. Так, на 25-й хвилині Альба підхопив м'яч перед карним майданчиком і вистрілив з правої у дальню дев'ятку – Райо врятувала хрестовина. Ще через три хвилини Гаві збили у штрафному в момент передачі на Торреса, але замість пенальті арбітр просигналізував офсайд.

На 34-й хвилині Обамеянг втратив одразу дві нагоди відзначитись – спочатку він перехопив м'яч на лінії воротарського після бездумної перепасовки мадридців, але з відскоком не пощастило; в атаці другим темпом Дембеле прострілював на ту ж позицію, але П'єр-Емерік не встиг замкнути. На 42-й же Барселона таки забила гол внаслідок невдалого виносу на Гаві та його удару метрів з 13-ти – юний хавбек влучив поперечку, а Торрес, опинившись на підбиранні, перекинув Дмітрієвскі з гострого кута. Втім, господарям знову не пощастило, адже Ферран заліз у офсайд.

У підсумку, команди відправились відпочивати за мінімальної переваги Райо Вальєкано, але здавалося, що Барса дотисне суперника. Втім, першу половину другого тайму "блаугранас" знову провалили – був певний тиск, стандарти, вривання, але ідей у завершальній частині атак підопічні Хаві не продемонстрували. До кінця 60-х хвилин можна пригадати лишень потужний удар Альби з лінії штрафного. М'яч пролетів над поперечиною.

Тренерський штаб Барселони спробував освіжити гру замінами, кинувши у бій Ніко та Депая, а потім Люка Де Йонга та Траоре. Збільшити тиск на Райо Вальєкано вдалося, але явних гольових нагод все так же не виникало. На 70-й хвилині Дембеле пропускав простріл з правого флангу на Депая, а Мемфіс метрів з восьми пробив у захисника. На 80-й він же потужно бахнув з дальньої дистанції – Дмітрієвскі парирував. От і вся гострота в основний час.

Через травму Паласона (Гаві розбив йому вухо при ударі бісіклетою), сутичку між футболістами та серію розбірок тренерів з арбітром довелося компенсовувати аж 11 хвилин. На 2-й з них героєм Камп Ноу міг стати Траоре, який на правому краю штрафного протаранив двох захисників і пробив з-під третього у ближній кут – втім, м'яч пролетів у сантиметрах від каркасу воріт.

Крім того, каталонці провели кілька перспективних комбінацій із заблокованими ударами чи прострілами, але вдруге наблизитись до голу команда змогла аж на 102-й хвилині після подачі зі стандарту. М'яч винесли на Дембеле, але його удар у порожні ворота в останню мить встигли заблокували.

Райо Вальєкано наприкінці зустрічі міг ще й другий гол забити. Пате Сісс завершив контратаку потужним пострілом у лівий нижній, однак він влучив у стійку – до речі, це був всього другий удар мадридців у матчі. Зрештою, фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу гостей – Райо вдруге в сезоні бив "блаугранас". Барселона програла третій домашній матч поспіль.