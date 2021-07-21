Товариський матч

Барселона – Хімнастік – 4:0

Голи: Манай, 60, 86, 90, Кольядо, 85

Вилучення: Кінтанілья, 38 (Х)

Реал переміг Барселону у битві легенд – гол Роналдінью не врятував каталонців

Каталонська команда прогнозовано не помітила Хімнастік. Цікаво, що усі голи були забиті у другому таймі, коли на полі не було жодного гравця основного складу.

Головний героєм зустрічі став 24-річний Рей Манай, який трьома голами реалізував тотальну перевагу підопічних Рональда Кумана. Варто відзначити, що Рей має досвід виступів за Альбасете, де пліч-о-пліч виступав з українським форвардом Романом Зозулею.

Новий сезон для Барселони розпочнеться 15 серпня у матчі Ла Ліги проти Реал Сосьєдада.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує