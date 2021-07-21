Барселона розгромила Хімнастік – колишній партнер Зозулі відзначився хет-триком
Спаринг Барселони перетворився на бенефіс албанського нападника Рея Маная.
Товариський матч
Барселона – Хімнастік – 4:0
Голи: Манай, 60, 86, 90, Кольядо, 85
Вилучення: Кінтанілья, 38 (Х)
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Каталонська команда прогнозовано не помітила Хімнастік. Цікаво, що усі голи були забиті у другому таймі, коли на полі не було жодного гравця основного складу.
Головний героєм зустрічі став 24-річний Рей Манай, який трьома голами реалізував тотальну перевагу підопічних Рональда Кумана. Варто відзначити, що Рей має досвід виступів за Альбасете, де пліч-о-пліч виступав з українським форвардом Романом Зозулею.
Новий сезон для Барселони розпочнеться 15 серпня у матчі Ла Ліги проти Реал Сосьєдада.
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