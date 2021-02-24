Поки всі готувалися до перегляду матчів Ліги чемпіонів, Барса проводила перенесений матч 1-го туру проти Ельче. На домашню зустріч проти вісімнадцятої команди чемпіонату Рональд Куман вдався до ротації, поставивши у трійку до атаки Грізманна й Брейтвейта, а в півзахисті випустивши П'яніча. Крім того, в центрі оборони знову вийшов Умтіті, а правого фулбека грав Мінгеса.

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У першому таймі Барселона тримала ініціативу, але навряд чи "кулес" були задоволені побаченим. У каталонців було всього дві явних гольових нагоди: на 2-й хвилині Трінкау увірвався в штрафний та пробив у верхній кут, а на 20-й він після проходу де Йонга та Лео переграв двох захисників і вистрілив метрів з 11-ти – в обох випадках Бадія парирував. Ельче ж міг відкрити рахунок на 5-й хвилині, коли захисники Барси несподівано пропустили простріл Рігоні з лівого флангу. Бойє прийняв передачу та пробив з правого краю карного майданчика – над поперечиною!

Кращих моментів у першому таймі не виникло. Рональд Куман по перерві вирішив зняти з гри П'яніча, випустивши на поле Дембеле – Усман залишився непомітним, але команда впоралася і без нього. Вже через дві хвилини після відновлення гри "блаугранас" вийшли вперед: Мессі увірвався в штрафний та обігрався з Брейтвейтом (Мартін віддав пас п'яткою у дотик на хід), після чого розстріляв ворота з близької дистанції – 1:0! Це був його 17-й гол у сезоні, а на 69-й Ліонель провів і 18-й.

Все почалося з фантастичного рейду де Йонга лівим флангом до карного майданчика, в завершенні якого Френкі замість удару викотив пас на Мессі – Ліонель же прибрав захисника й перекинув голкіпера. 2:0. Таким чином, аргентинець очолив гонитву бомбардирів Ла Ліги.

Ельче похитнуло, а Барса дуже швидко цим скористалася. Вже на 73-й хвилині Мессі виконав діагональ на лівий край штрафного, Брейтейт у дотик скинув м'яч на лінію воротарського, а Альба замкнув – 3:0. Цей гол став останнім у зустрічі, хоча забити четвертий гол міг свіжий Грізманн – на 81-й хвилині Антуан пробив у поперечину, а на 82-й він з гострого кута влучив у зовнішній бік сітки.

Таким чином, Барселона набрала 50 очок, піднявшись на третю позицію у Ла Лізі й наблизившись до Реала на відстань двох залікових балів. Ельче, маючи в активі 21 пункт, опустився на передостанню сходинку.

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