"До сезону 2021/22 ми плануємо інвестувати 250 млн євро на захисника і двох гравців атаки, які здатні робити різницю. Не хочу називати конкретних імен, але ті ж Мбаппе і Холанд – абсолютно можливі. Це те, що повинна робити Барса. Потрібно запрошувати гравців, які здатні робити різницю.

Мбаппе і Холанд обійдуться Реалу у астрономічну суму – мільярд євро не за горами

Щодо Мессі – він такий же "куле", які і ми всі. Він добре розуміє ситуацію, яка склалася в клубі. Гадаю, він може почекати і обговорити своє майбутнє з новим президентом", – цитує Фрейксу AS.

Додамо, що вибори нового президента Барселони відбудуться 7 березня. На посаду також претендують Жоан Лапорта і Віктор Фонт.

Барселона обирає президента: топ-5 кандидатів з великим фаворитом – Райола, Холанд, Неймар і ляпас для Хаві