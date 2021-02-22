Збереження Мессі, трансфери Холанда і Мбаппе – кандидат у президенти Барселони обіцяє грандіозні інвестиції
Тоні Фрейкса сипле "золотими" обіцянками за два тижні до виборів нового президента.
"До сезону 2021/22 ми плануємо інвестувати 250 млн євро на захисника і двох гравців атаки, які здатні робити різницю. Не хочу називати конкретних імен, але ті ж Мбаппе і Холанд – абсолютно можливі. Це те, що повинна робити Барса. Потрібно запрошувати гравців, які здатні робити різницю.
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Щодо Мессі – він такий же "куле", які і ми всі. Він добре розуміє ситуацію, яка склалася в клубі. Гадаю, він може почекати і обговорити своє майбутнє з новим президентом", – цитує Фрейксу AS.
Додамо, що вибори нового президента Барселони відбудуться 7 березня. На посаду також претендують Жоан Лапорта і Віктор Фонт.
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