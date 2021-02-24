Пока все готовились к просмотру матчей Лиги чемпионов, Барса проводила перенесённый матч 1-го тура против Эльче. На домашнюю встречу против восемнадцатой команды чемпионата Рональд Куман провёл ротацию, поставив в тройку к атаке Гризманна и Брейтвейта, а в полузащите выпустив Пьянича. Кроме того, в центре обороны вышел Умтити, а правого фулбэка играл Мингеса.

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В первом тайме Барселона удерживала инициативу, но вряд ли "кулес" были довольны увиденным. У каталонцев было всего две явных голевых шанса: на 2-й минуте Тринкау ворвался в штрафную и пробил в верхний угол, а на 20-й он после прохода де Йонга и Лео переиграл двух защитников и выстрелил метров с 11-ти – в обоих случаях Бадия парировал. Эльче же мог открыть счёт на 5-й минуте, когда защитники Барсы неожиданно пропустили прострел Ригони с левого фланга. Бойе принял передачу и пробил с правого края штрафной – над перекладиной!

Лучших моментов в первом тайме не возникло. Рональд Куман после перерыва решил снять с игры Пьянича, выпустив на поле Дембеле – Усман остался незаметным, но команда справилась и без него. Уже через две минуты после возобновления игры "блаугранас" вышли вперёд: Месси ворвался в штрафную и обыгрался с Брейтвейтом (Мартин отдал пас пяткой в ​​касание на ход), после чего расстрелял ворота с близкого расстояния – 1:0! Это был его 17-й гол в сезоне, а на 69-й Лионель провёл и 18-й.

Всё началось с фантастического рейда де Йонга левым флангом в штрафную, в завершении которого Фрэнки вместо удара выкатил пас на Месси – Лионель же убрал защитника и перебросил голкипера. 2:0. Таким образом, аргентинец возглавил гонку бомбардиров Ла Лиги.

Эльче пошатнулся, а Барса очень быстро этим воспользовалась. Уже на 73-й минуте Месси выполнил диагональ на левый край штрафной, Брейтейт в касание скинул мяч на линию вратарской, а Альба замкнул – 3:0. Этот гол стал последним во встрече, хотя забить четвертый гол мог свежий Гризманн – на 81-й минуте Антуан пробил в перекладину, а на 82-й он с острого угла попал во внешнюю сторону сетки.

Таким образом, Барселона набрала 50 очков, поднявшись на третью позицию в Ла Лиге и приблизившись к Реалу на расстояние двух зачётных баллов. Эльче, имея в активе 21 пункт, опустился на предпоследнюю строчку.

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