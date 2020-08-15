Барселона розглядає трьох кандидатів на посаду головного тренера

Боси Барси переконані, що Кіке Сетьєн втратив взаєморозуміння з гравцями каталонського клубу, та хочуть змінити наставника, повідомляє ESPN.

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Головним кандидатом на заміну іспанського фахівця є тренер збірної Нідерландів Рональд Куман, також Барселону може очолити легенда клубу і нинішній наставник Аль-Садда Хаві Ернандес. До трійки потенційних кандидатів потрапив також екс-тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно.

Нагадаємо, на фінішу сезону Ла Ліги Барса втратила лідерство та дозволила Реалу завоювати золоті медалі чемпіонату.

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