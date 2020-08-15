Барселона рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера

Боссы Барсы убеждены, что Кике Сетьен потерял взаимопонимание с игроками каталонского клуба, и хотят сменить наставника, сообщает ESPN.

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Главным кандидатом на замену испанского специалиста является тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, также Барселону может возглавить легенда клуба и нынешний наставник Аль-Садда Хави Эрнандес. В тройку потенциальных кандидатов попал также экс-тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино.

Напомним, на финише сезона Ла Лиги Барселона потеряла лидерство и позволила Реалу завоевать золотые медали чемпионата.

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