Барселона рассматривает возможность подписания Рашфорда

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд рассматривается Барселоной как альтернатива Луке Йовичу и Антуану Гризману.

Барселона ищет усиления атаки, ведь Суаресу уже 32 года, а альтернативы уругвайцу на позиции центрфорварда в команде нет. Каталонский клуб рассматривает Маркуса Рашфорда как альтернативу Йовичу и Гризманну, сообщает Mundo Deportivo.

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Умение Рашфорда сыграть на любой позиции в атаке импонирует руководству Барселоны. Кроме того, Рашфорд подходит под стиль игры каталонского гранда. Контракт с МЮ действует до лета 2020 года и пока не могут договориться о продлении.

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В текущем сезоне Рашфорд провел 38 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и 9 ассистов.