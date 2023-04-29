Реал після фіаско в Класіко втратив фактичні шанси на чемпіонство, але розслаблятись було зарано. Після розгрому від Жирони тиждень тому команда підпустила Атлетіко на відстань двох очок – а "вершкові" навряд чи бажали завершити сезон третіми. Саме тому в домашньому поєдинку проти Альмерії підопічних Карло Анчелотті влаштовувала тільки перемога.

Андрій Лунін, пропустивши чотири голи від Кастельяноса у минулому турі, повернувся на лавку. Мадридці впорались і без допомоги українця. У першому таймі Реал легко розмотав Альмерію.

Вже на 5-й хвилині Вінісіус переграв Мендеша й прострілив на лінію воротарського, звідки пробив Бензема – 1:0! На 17-й Карім оформив дубль, розстрілявши ворота метрів з восьми. Цього разу асистував Родріго, який ефектним фінтом у стилі Редондо пройшов Самуеля Косту.

На 42-й хвилині Васкес заробив пенальті для "вершкових". Бензема святкував хет-трик – вже третій у квітні, причому вже вдруге він робить це до перерви. Забити тричі в першому таймі у матчі Ла Ліги вдавалося ліченій кількості легенд.

Jugadores con DOS hat-tricks en el primer tiempo en partidos de un misma temporada de La Liga:



Mundo (1941-42)

Zarra (1946-47)

César (1948-49)

Di Stéfano* (1957-58)

Stoichkov (1990-91)

Eto'o (2008-09)

Cristiano* (2014-15)

BENZEMA* (2022-23)



[*] lo lograron con el Real Madrid pic.twitter.com/tsMGdii5iB — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 29, 2023

Крім того, Бензема вийшов у лідери серед усіх футболістів Ла Ліги за кількістю голів у поточному сезоні. В активі Каріма вже 29 забитих м'ячів у всіх турнірах, що дозволило обійти Лєвандовскі (27). Третім у заліку тримається Вінісіус з 22 голами.

Заодно француз піднявся на чисте четверте місце в списку бомбардирів Ла Ліги за всю історію. Бензема забив 235-й гол, випередивши Уго Санчеса – до Кріштіану та Мессі дотягнутись вже не вдасться, а от потіснити вниз Тельмо Сарру нападник Реала ще здатний. Не вистачає всього 19 голів.

Альмерія змогла розмочити рахунок у компенсований час зусиллями Лазаро, однак всього за дві хвилини по перерві Реал забив вчетверте. Героєм став Родріго, який прийняв передачу від Себальйоса й метрів з 22-х пробив у ближню дев'ятку – 4:1! Бразилець міг і п'ятий вколотити, і навіть вколотив – втім, взяття воріт не зарахували через офсайд. Також він запоров вихід віч-на-віч.

В останні півгодини Мадрид більше грався, ніж дійсно грав у футбол, але моментів вистачало За цей період можна пригадати дальні удари Асенсіо та Себальйоса, які впевнено потягнув голкіпер. Після цього Марко двічі влучив у каркас. Бензема теж пробивав у стійку, а також заробив пенальті – втім, після втручання VAR його скасували. Виявилось, що француз сам фолив.

Відеоарбітри не дозволили відзначитись і Камавінзі – Едуардо замкнув подачу від Васкеса, але Луїс перебував у положенні поза грою. Гості ж своїми шансами не розкидувались, скоротивши відставання у рахунку на 61-й хвилині. Робертоне, який щойно вийшов на заміну, пробив головою після навісу Де Ла Оса на лінію воротарського – 4:2!

Саме з цими цифрами на табло поєдинок і добіг кінця. Реал святкує перемогу над Альмерією й відривається від Атлетіко на п'ять залікових балів. Попереду у "бланкос" матч Ла Ліги проти Реал Сосьєдада, фінал Кубка Іспанії проти Осасуни й перша півфінальна дуель Ліги чемпіонів із Манчестер Сіті.

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