Німеччина – Франція – 2:1 – відео голів та огляд матчу
11:56 - Читать на русском
Німеччина перервала серію без перемог, обігравши Францію. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Німеччина – Франція на "Футбол 24".
Німеччина повела в рахунку на 4 хвилині: Хенрікс знайшов Мюллєра у штрафному, а Томас вгатив м'яч у сітку воріт. Але до перерви Бундестім втратила Ґюндоґана через травму, якого замінив Грос.
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Втім, це не завадило перемозі. Сане на 87 хвилині подвоїв перевагу німців, на що французи відповіли лише голом Грізманна з пенальті.
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