Перше Ель Класіко Хаві в ролі тренера. Де дивитися матч Барселона – Реал онлайн? Гру показує MEGOGO Футбол Перший, де о 20:30 почне свою роботу передматчева студія. Інший півфінал Атлетіко – Атлетік відбудеться 13 січня. Поєдинки відбуваються в Саудівській Аравії. Матч, як і онлайн-трансляція Барселона – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартує о 21:00. Хаві все ще намагається вивести рідну команду з кризи, тоді як підопічні Анчелотті впевнено лідирують у чемпіонаті Іспанії. "Вершкові" тріумфували у першому Класіко сезону на виїзді, здолавши каталонців, яких тренував ще Куман, з рахунком 2:1. Мадридці виграли 4 останні очні дуелі поспіль.

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У стартовому складі Барси дебютує 55-мільйонний Ферран Торрес, який перебрався з Манчестер Сіті. Порівнюючи основу з попереднім матчем проти Гранади (1:1 у Ла Лізі), Хаві зробив по одній перестановці в кожній з ліній. Араухо, Френкі де Йонг та згаданий Ферран міняють Еріка Гарсію, Ніко та Жутглу. Український воротар Андрій Лунін традиційно для себе починає лише в запасі Реала. Анчелотті поміняв лише двох гравців основи після погрому Валенсії. Карвахаль та Начо – замість Васкеса та Алаби.

Барселона: тер Штеген – Дані Алвес, Араухо, Піке, Альба – Бускетс, Френкі де Йонг, Гаві – Ферран Торрес, Люк де Йонг, Дембеле

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Начо, Ферлан Менді – Каземіро, Кроос, Модріч – Вінісіус, Бензема, Асенсіо

Запасні:: Лунін, Вальєхо, Марсело, Лукас Васкес, Вальверде, Себальйос, Іско, Камавінга, Йовіч, Азар, Родріго